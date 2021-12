Reisetipp französische Atlantikküste: Den höchsten Sandberg Europas erklimmen

Weltbekannt und doch immer wieder ein Erlebnis der besonderen Art: die Dune du Pilat. Mit 107 Metern Höhe, 2.700 Metern Länge und einer Breite von 500 Metern ist die höchste Wanderdüne Europas schon von Weitem sichtbar. Der Rundumblick auf das Bassin d’Arcachon beeindruckt. Und auch vom gegenüberliegenden Cap Ferret – jener Halbinsel, die das Bassin von Arcachon nach Westen hin begrenzt – ist die Düne ein Blickfang. Eine Besteigung dieses Naturwunders an der Atlantikküste lässt sich zum Beispiel mit einem Stopp in der Stadt Arcachon und einer Portion Austern in Andernos-les-Bains verbinden. (lmg)

Hotel in Aquitanien – die hier angebotenen Reiseleistungen werden durch das Reisebüro travianet GmbH vermittelt:

Die hier angebotene Reisen werden vermittelt durch das Reisebüro travianet GmbH.

travianet GmbH, Stadtfeldstr. 16, 94469 Deggendorf

Vertreten durch: Göran Giegler und Jürgen Weickl

Telefon: +49 991 – 29 67 – 0

E-Mail: info@travianet.de

AGB Buchungsinfo Schwarze Liste Datenschutz