Adventsfest an der Basilika – Budapester Weihnachtsmarkt erneut zum besten Europas gekürt

Das stimmungsvolle Adventsfest an der Basilika in Budapest, genauer gesagt rund um die imposante St.-Stephans-Basilika im Stadtteil Pest, belegt nach einer Online-Umfrage von „European Best Destinations“ zum zweiten Mal Platz eins in der Kategorie der besten Weihnachtsmärkte Europas. Das Adventsfest an der Basilika kann noch bis zum 01. Januar 2022 besucht werden.

Im Rahmen der zehntägigen Online-Abstimmung des unabhängigen Reiseportals „European Best Destinations“ wurden fast 25.000 Stimmen zugunsten der Veranstaltung rund um die altehrwürdige St.-Stephans-Basilika abgegeben, eines der bedeutendsten Wahrzeichen der ungarischen Hauptstadt. Teilnehmer aus 163 Länder gaben insgesamt 163.620 Stimmen ab. Das „Adventsfest an der Basilika“ belegte dabei nicht nur den ersten Platz in der Gesamtwertung, sondern war auch der absolute Favorit unter den Teilnehmern aus Großbritannien und den USA.

In Liebe und Sicherheit

Unter diesem Motto öffnete das Adventsfest Ende November zum 14. Mal seine Pforten. Händler bieten hier an mehr als 100 Ständen ihre kunsthandwerklichen und kulinarischen Waren feil, darunter viele Leckerbissen, die es nur auf diesem Weihnachtsmarkt gibt. Die Atmosphäre des reich geschmückten Marktes wird durch eine aufwendige Lichtershow ergänzt, die jeden Tag auf die Fassade der über 100 Jahre alten Basilika projiziert wird. Getreu der weihnachtlichen Tradition wird an jedem Adventssonntag eine weitere Kerze am Adventskranz angezündet. Die Zeremonie wird von verschiedenen musikalischen Ensembles begleitet, die ihre speziellen Festtagsprogramme aufführen.

Geöffnet bis zum 01. Januar 2022

Letztes Jahr während der ersten Welle der Corona-Pandemie wurde die Veranstaltung auf virtuelle Weise abgehalten, aber dieses Jahr kann der traditionsreiche Markt vor der St.-Stephans-Basilika in Budapest bis zum 1. Januar 2022 besucht werden. (kprn)

