Buon Apetito a Roma – Pasta wie von “Mamma”

Italien. Da hat wahrscheinlich jeder zunächst ein anderes Bild vor Augen – den Stiefel im Mittelmeer, die langen Badestrände, kräftig grüne Zypressenhaine, den Fiat 500, Rom. Aber jeder wird sofort den Geschmack Italiens im Mund haben – Pasta in allen Variationen, Pizza frisch aus dem Steinofen, selbstgemachtes Eis, Limoncello. Mhmm, da möchte man am liebsten gleich die Koffer packen und alles vor Ort genießen. Nichts leichter als das! Denn diese Spar mit!-Reise nach Rom steht ganz unter dem Motto: Liebe geht durch den Magen.

Das Beste: Sie dürfen die kulinarischen Genüsse nicht einfach nur erleben, sondern lernen gleich, wie man sie selbst zubereitet. Für viele Wiederholungen daheim. Das Geheimnis heißt: “Kochen wie bei ‘Mamma'”, ein Kochkurs der ganz besonderen Art. Los geht’s auf dem Markt, wenn Sie gemeinsam mit Ihren Mitstreitern alle Zutaten einkaufen und dabei eine Prise italienische Lebensart dazubekommen. Dann geht es in die Küche, einer der wichtigsten Räume in italienischen Haushalten überhaupt. Hier lebt und lacht man, hier lernen die Bambini Pasta zu ziehen. Und jetzt auch Sie. Falls Sie nun befürchten, dass Ihre Italienischkenntnisse nicht ganz zur Meisterklasse ausreichen, keine Sorge. Ihr Küchenchef spricht Englisch und weiht Sie in die Geheimnisse des italienischen Genusses ein. Wichtigste Zutat ist natürlich ganz viel Liebe. Beim anschließenden Gläschen Wein lassen Sie Ihre Erfahrungen nachklingen und machen sich gedanklich ein paar Notizen für den nächsten Kochtag zuhause.

Doch bevor es wieder heimwärts geht, schauen Sie sich unbedingt noch mehr von Rom an. Mit dem 48-Stunden-Premium-Ticket für Ihre City-Tour können Sie bequem mit großen Doppeldeckerbussen die Stadt erkunden. Ob Sie noch die Engelsburg besuchen oder lieber am Tiber spazieren gehen wollen, bleibt dabei Ihnen überlassen. Kolosseum, Forum Romanum, Vatikanstadt, Zirkus Maximus – die Ewige Stadt ist so vielseitig, dass Sie sich hier einfach gleich wie zu Hause fühlen werden.

Zu Hause fühlen Sie sich auch in Ihrem lauschigen Hotel, dem Best Western Artdeco Hotel. Der Name ist hier Programm, denn die Zimmer sind ebenso elegant eingerichtet, wie die Fassade vermuten lässt. Das 4-Sterne-Haus liegt nur etwa 800 Meter vom Bahnhof Roma Termini entfernt, also in idealer Ausgangslage, um die Hauptstadt Italiens zu entdecken. In diesem Sinne: Stürzen Sie sich mitten hinein ins italienische Leben! Die Liebe geht durch den Magen, also zögern Sie nicht, Ihre Pasta ab sofort wie bei “Mamma” zuzubereiten.

So schmeckt Italien – kochen wie ein Römer

Reisearrangement im Best Western Artdeco Hotel – Rom, charmantes Stadthotel im berühmten Art-déco-Stil aus den 20er-Jahren, der Bahnhof Roma Termini und die Piazza della Repubblica sind nur 800 m entfernt, inklusive typisch italienischem Pasta-Kochkurs u. v. m.. 3 Übernachtungen im Standard-DZ, morgens italienisches Frühstücksbuffet. Pasta-Kochkurs: Sie lernen von einem original Römer, traditionelle italienische Nudelspeisen zu kochen, kaufen die frischen Zutaten auf dem lokalen Markt und essen anschließend Ihr selbstgekochtes Gericht, dazu gibt’s ein Glas Wein (Dauer ca. 4 Stunden, Wert 45 Euro) Pro Person ab 179 Euro: