Hochschwarzwälder Brägelwochen – Kartoffelkreationen heimischer Art

Hochschwarzwälder Gastwirte laden vom 30. August bis 20. September 2020 wieder zu außergewöhnlichen Kartoffelvariationen ein. Bereits zum 6. Mal bringen die Hochschwarzwälder Brägelwochen traditionelle wie auch fantasievolle Knollengerichte auf die Speisekarten der Ferienregion.

Nach den erfolgreichen Hochschwarzwälder Brägelwochen in den vergangenen Jahren wird die Kartoffel auch in diesem Spätsommer gefeiert. Es „brägelt“ wieder drei Wochen lang: Von Sonntag, 30. August, bis Sonntag, 20. September 2020, verwöhnen elf Gastwirte im Hochschwarzwald ihre Gäste mit einer regionalen Spezialität: dem Brägel. Während der 6. Hochschwarzwälder Brägelwochen unterstreichen die teilnehmenden Küchen einmal mehr, dass der Brägel eine besondere „Herdäpfel“-Variation der Region ist.

Mit den ebenfalls aus der Region stammenden Brägele, also Bratkartoffeln, sollte diese Variation nicht verwechselt werden. Der Brägel besteht aus gekochten, geraspelten und mit Salz und Pfeffer gewürzten Kartoffeln, und wird beidseitig gebrägelt (gebraten). Ob mit typischen Zutaten aus dem Hochschwarzwald, mit Elementen aus der internationalen Küche oder auf eine ganz überraschende Art auch mal süß zubereitet – der Brägel bietet variantenreichen Genuss.

Zum Auftakt am Sonntag, 30. August, um 15:30 Uhr serviert das Gasthaus Hirschen in Todtnau-Brandenberg “Brägel für alle”, dazu spielt die heimische Trachtenkapelle auf. Wer davor noch die Naturlandschaft rund um Todtnau-Brandenberg erleben möchte, sollte sich die geführte Wanderung zum Gasthaus Hirschen (9 km) nicht entgehen lassen. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Haus des Gastes in Todtnau. Am Freitag, 4. September, um 18:30 Uhr heißt es dann „Klein und lecker“ beim Brägel-Tapas-Abend im Vitalhotel Grüner Baum in Todtnau-Muggenbrunn. Zu kulinarischen Heimathäppchen gibt es auch hier musikalische Unterhaltung. Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung in der örtlichen Tourist-Information oder unter www.hochschwarzwald.de/braegelwochen möglich.

