Kulinarische Reise auf Kos

Genuss für die ganze Familie: Vier unterschiedliche Restaurants verwöhnen Urlauber in den Neptune Hotels mit ihren Kreationen aus den besten Küchen der Welt

Ein Luxusresort, unzählige Sport- und Aktivmöglichkeiten und vier Restaurants: Die Neptune Hotels an der Nordostküste der Insel Kos bieten ihren Gästen vielfältige Urlaubsmöglichkeiten – auch in puncto Kulinarik. Dabei garantieren die Food-Hotspots der Anlage Abwechslung pur und sorgen für kulinarische Überraschungen in traumhaftem Ambiente – für Feinschmecker jeden Alters.

Brandneu: MEATing Grill House

Ein amerikanischer Kulinarik-Traum wird für Gäste im neuen Grillrestaurant MEATing wahr. Klassiker wie Burger, Fries und Chicken Wings stehen genauso auf der vielfältigen Karte wie hippe Superfood-Bowls, Salate und Tex-Mex-Variationen. Auch Vegetarier und Veganer kommen dank Burger-Patties aus Gemüse voll auf ihre Kosten. Darüber hinaus lässt die Nachspeisenkarte keine Wünsche offen: Fluffy Pancakes und der typische American Cheesecake machen die Versuchung groß. Gourmets genießen Premium Steaks und haben die Qual der Wahl zwischen T-Bone, Tomahawk und Rib-Eye vom Black Angus oder Wagyu Rind. Egal ob saftiger Burger oder edles Steak, alle Gerichte landen frisch vom Grill direkt auf dem Teller der Gäste.

Vielfältiges Buffet im Hauptrestaurant

Das Hauptrestaurant Neptune besticht mit seiner offenen Architektur, die sich über mehrere Räume und zwei große Terrassen erstreckt. Hier herrscht sowohl beim Frühstück als auch beim Abendessen freie Platzwahl, so dass jeder Gast entscheiden kann, ob er lieber unter freiem Himmel oder im Schatten unter dem Terrassendach sitzen möchte. Zur täglich wechselnden internationalen Küche gehört auch eine Vital- und Diätküche für besondere Ansprüche.

Griechische Spezialitäten in der Taverna

Taverna heißt die griechische Taverne, die mit ihren blau und weiß gedeckten Tischen in der weitläufigen Fünf-Sterne-Ferienanlage authentisches Flair verströmt. Palmen und die große überdachte Terrasse spenden Schatten beim mittäglichen oder abendlichen Genuss von griechischen Spezialitäten in ungezwungener Atmosphäre.

Italienische Köstlichkeiten in der Osteria am Strand

Mediterrane Küche nach original italienischer Art serviert die Osteria in direkter Strandnähe. Wer Lust auf Pizza aus dem Holzofen, auf selbst gemachte Pasta oder Fisch- und Fleischgerichte mit frischen Kräutern aus dem eigenen Garten hat, nimmt hier unter einem Sonnensegel Platz, auf edlen Möbeln von Kettal, und genießt mittags sowie abends „La dolce vita“ in Griechenland.

Privates Dinner am Strand

Ein unvergessliches Erlebnis ist ein romantisches Abendessen am Strand. Wer seinen Lieblingsmenschen damit überraschen will, kann in den Neptune Hotels ein privates Dinner am Sandstrand buchen. In einem traditionellen Holzpavillon mit Vorhangschals werden die Spezialitäten der Küche bei Kerzenlicht serviert – inklusive Rauschen der Wellen, einer sanften Brise und einem romantischen Sonnenuntergang am Horizont.

Die Neptune Hotels entführen Gäste in die griechische Urlaubswelt. Im traditionellen Stil der Inselarchitektur erbaut, zeichnet sich die privat geführte, weitläufige Ferienanlage besonders durch persönlichen Service, vielfältige Unterkunftsmöglichkeiten und ein warmes Ambiente aus. Nur etwa zehn Autominuten vom internationalen Flughafen Kos entfernt und ganz in der Nähe des malerischen Fischerortes Mastihari, erstreckt sich das Resort auf einer 150.000 Quadratmeter großen Fläche. Direkt am Sandstrand der Nordostküste der Insel Kos erbaut, sind die Neptune Hotels ein Ort der Erholung für Paare und Familien. Weitere Informationen unter www.neptune.gr. (lifePR)