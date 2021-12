Filigran, farbenfroh und facettenreich: Die Vielfalt rund um das Thema Glas erleben – die Glasstraße feiert 2022 silbernes Jubiläum

Traditionelles Handwerk trifft auf modernes Design. Die Glasstraße, eine der beliebtesten Ferienstraßen Deutschlands, feiert im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Auf 250 Kilometern führt sie durch den Oberpfälzer Wald sowie den Bayerischen Wald und lädt ihre Besucher ein, Glas in allen Varianten zu entdecken: Von edlen Trinkgläsern und Kronleuchtern über Fenster- und Tischglas bis zu Glasschmuck und ausgefallenen Trophäen für bekannte Sportevents. Entlang der Glasstraße lässt sich die 700 Jahre alte Handwerkskunst der Region „live“ erleben. Glashütten, Glasmacher, Glaskünstler, Glasveredler, Museen und Galeristen zeigen, wie aus dem flüssigen Rohstoff immer wieder aufs Neue kreative Kunstwerke entstehen. Den Handwerkern über die Schulter schauen oder selbst eine Glaskugel blasen, die 700-jährige Geschichte des Glashandwerks kennenlernen und die größte Kristallpyramide der Welt bestaunen – willkommen in der vielseitigen gläsernen Welt des Bayerischen Waldes und des Oberpfälzer Waldes.

UNO Themenjahr 2022: „International Year of Glass“

Besser könnte das Timing für das 25-jährige Jubiläum der Glasstraße nicht sein. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das Jahr 2022 zum Internationalen Jahr des Glases erklärt. Dadurch soll das Bewusstsein für die essentielle Rolle, die Glas in der Gesellschaft im täglichen Leben hat und auch in Zukunft haben wird, geschärft werden. Vor allem im Hinblick auf Nachhaltigkeit und die Herausforderungen der Globalisierung hat Glas eine große technische, wissenschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung. Die Geschichte des Glases ist eingebettet in die Geschichte der Menschheit – das zum Ausdruck zu bringen, haben sich nicht nur die United Nations, sondern auch der Bayerische Wald mit seiner Glasstraße für das kommende Jahr zum Ziel gesetzt. (w&p)

