Überwintern in der Dominikanischen Republik so beliebt wie nie

Dank einer Fülle an Flugverbindungen, guter Impfquote und optimaler Wetterbedingungen ist die Karibikinsel so gut gebucht wie noch nie. Mit mehr als einem Dutzend neuer Resorts hat FTI seine facettenreiche Hotel-Auswahl vergrößert.

Mit dem Trend zu kurzfristigen Buchungen und der zunehmenden Öffnung von beliebten Winterreisezielen ist der Endspurt für Reisen ins Warme im vollen Gange. Als ein echter Gewinner unter den Überwinterzielen kristallisiert sich bei FTI die Dominikanische Republik heraus: Dank einer Vielzahl von Nonstop- und Direktflugverbindungen über internationale Flughäfen, einem ausgebauten Hotelportfolio mit neuen Top-Resorts sowie dem erfolgreichen Hygienekonzept vor Ort ist Urlaub auf dem Fernstrecken-Ziel so beliebt wie nie zu vor. Für alle Reisewilligen, die noch auf der Suche nach einem Urlaub voller Sonne an türkisfarbenem Meer sind, bietet die Karibikinsel optimale Bedingungen.“

Erweiterte Hotelvielfalt mit Upgrade-Zimmern, Top-Restaurants und Wellness-Oasen beim Reiseprofi

Mit einem Dreiklang aus komfortablen Zimmern, kulinarischen Erlebnissen und einer Fülle von Wellness-angeboten bürgen die neu aufgenommenen Hotels des Reiseprofis für einen Wohlfühlurlaub unter karibischen Palmen. So zeichnet sich zum Beispiel das neu eröffnete Live Aqua Beach Resort in Punta Cana durch elegante Design-Elemente und spezielle Extras aus: Auf Kundenwunsch sind Suiten und Hotelzimmer mit direktem Poolzugang oder Jacuzzi buchbar – ideal für einen Urlaub mit mehr Abstand und mit dieser Upgrading-Option absolut im Trend. Neben feinen Unterkünften bietet das Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa mit insgesamt 18 Restaurants eine Fülle an abwechslungsreichen Gaumenfreuden. „Besonders das peruanisch-japanische Fusion-Restaurant KUSKO mit seinen Ceviche- und Sushi-Kreationen genießt einen exzellenten Ruf. Das A-La-Carte-Restaurant steht auch Urlaubern außerhalb des Hotels für ein kulinarisches Highlight offen“, weiß Morales.

Ferner bieten eine Vielzahl der Hotels im FTI-Portfolio ein breites Spektrum an Wellness-Angeboten in den hauseigenen Spas an. Ein wahres El Dorado der Wohlfühlanwendungen ist das Yhi Spa im Melia Punta Cana Resort: Gäste des Hotels können sich von geschultem Personal einen Anwendungsplan aus zum Beispiel Aromatherapie, Detox-Cocktails oder Yoga-Kursen maßschneidern lassen, der Körper und Seele der Urlauber verwöhnt und stärkt.

Tägliche Nonstop-Flüge ab Frankfurt nach Punta Cana sorgen für maximale Reise-Flexibilität

Die berühmten endlosen Strände der Inselrepublik sind für FTI-Gäste in diesem Winter dank einer Vielzahl an Flugoptionen so einfach zu bereisen wie noch nie: So bieten die Fluggesellschaften Condor täglich und Eurowings Discover fünf Mal wöchentlich Nonstop-Flüge ab Frankfurt nach Punta Cana an. Ferner werden von der Condor jeweils dreimal wöchentlich ab Düsseldorf und zweimal wöchentlich ab München Direktflüge angeboten. Für Manuel Morales (FTI Strategic Destination Officer Caribbean) kommt der Run auf das Fernstreckenziel nicht überraschend: „Ein entscheidender Teil der Erfolgsgeschichte auf der Dom Rep ist, dass das Hotelpersonal schnell geimpft wurde und hier früh ein ausgeklügeltes System für Urlaub mit Abstand ausgearbeitet wurde. Dies trägt nun Früchte. Die weitläufigen Anlagen mit ihren breiten Stränden bieten ausreichend Gelegenheit für Erholungsurlaub mit Abstand. Zudem sorgen die Resorts mit attraktiven Angeboten vor Ort dafür, dass es den Kunden an nichts fehlt“.

Preisbeispiele:

Melia Punta Cana Beach Resort, Playa Bavaro (Punta Cana)

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug, zum Beispiel am 10. Januar 2022 ab Frankfurt

ab 1.535 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar

Live Aqua Beach Resort Punta Cana, Playa Uvero Alto (Punta Cana)

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug, zum Beispiel am 10. Dezember 2021 ab Frankfurt,

ab 2.214 Euro pro Person im Doppelzimmer buchbar

