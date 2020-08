Silvesterreisen für Singles

Gerade zu Weihnachten und Silvester ist niemand besonders gern allein und man möchte mit Gleichgesinnten über die Feiertage einmal etwas anderes erleben. Bei singlereisen.de gibt es für Singles und Alleinreisende auch in 2020/2021 schöne Reiseziele für die Feiertage und den Jahreswechsel. Ob in Deutschland, Europa oder als Fernreise – singlereisen.de hat tolle Angebote voller schöner Erlebnisse für die Weihnachtstage oder Silvester.

Wer in Deutschland die Feiertage und den Jahreswechsel verbringen möchte, kann die Zeit im idyllischen Schwarzwald, im malerischen Spessart, in der Schlemmer- und Weinregion Franken sowie an der Nordsee erleben.

Die Reiseangebote zu Weihnachten und über Silvester im Wintermärchen von Schwedisch Lappland sind seit Jahren bei singlereisen.de ein Klassiker und sehr beliebt. Nur wenige Flugstunden von Deutschland entfernt, verbringen Singles & Alleinreisende südlich vom Polarkreis abwechslungsreiche Feiertage. Für das echte Lappland Feeling stehen fantastische Outdoor-Aktivitäten wie: Schneemobiltouren, Schneeschuhwandern, Hundeschlittenfahren, Ausflug zum nördlichen Polarkreis und den Storforsen Stromschnellen oder Eisfischen auf dem Programm.

Bekannt für ihre einzigartige Blütenpracht und üppige Natur lockt Madeira mitten im europäischen Winter mit einem angenehmen Klima. Die Flugzeit von Frankfurt nach Funchal auf Madeira dauert ungefähr 4 Stunden. Mit singlereisen.de erleben Alleinreisende über Weihnachten und Silvester einen einzigartigen Segelurlaub entlang Madeiras herrlicher Küste. Segelspaß mit Landprogramm, Porto Santo und Stadtführung in Funchal. Segeln macht einfach glücklich! Nach 5 Flugstunden und einer weiteren Stunde für die Fährüberfahrt von Teneriffa nach La Gomera hat man das Inselparadies zum Wandern & Relaxen schon erreicht! Besonders das ganzjährig angenehme Klima macht die Insel zu Weihnachten und Silvester zu einem idealen Ziel für einen Aktivurlaub. Karge und wild zerklüftete Berge, urwüchsige Täler, Schluchten, tropisch anmutende Terrassenlandschaften, Zitronenplantagen, naturbelassene Buchten und Strände wechseln sich ab.

Nur knapp 10 Flugstunden trennen Deutschland von Sri Lanka. Auf einer Rundreise mit einem beeindruckenden Ausflugsprogramm lernt man die Schönheit der Insel im Indischen Ozean kennen. Gemeinsam mit weiteren Alleinreisenden genießt man hier über die Feiertage und den Jahreswechsel einen Traumurlaub und lässt sich von diesem „strahlend schönen Land“ verzaubern. Auch Kuba, die zauberhafte Insel in der Karibik, lockt über die Feiertage mit Sonne, Meer und Palmen. Nach einer Flugdauer von 11 bis 12 Stunden ist man auch schon in Havanna, der Hauptstadt von Kuba, angekommen. In Begleitung einer deutschsprachigen Reiseleiterin lernen Alleinreisende die Insel hautnah und sehr authentisch kennen. (lifePR)