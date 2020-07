Wellness & Kuren über Weihnachten und Silvester in Tschechien

Erholen Sie sich im modernen Spa & Kur Hotel Harvey direkt am Kurpark in Franzensbad. Am Heiligabend erwartet Sie ein festliches Weihnachtsmenü und Programm. Freuen Sie sich auf eine Silvesterfeier mit Begrüßungsgetränk, Tanz mit Live Musik, Unterhaltungsprogramm, festliches Abendessen im Form eines reichhaltigen Buffets, Tombola, Feuerwerk vor dem Hotel.

Erholen Sie sich im modernen Spa & Kur Hotel Harvey direkt am Kurpark in Franzensbad. Am Heiligabend erwartet Sie ein festliches Weihnachtsmenü und Programm. Freuen Sie sich auf eine Silvesterfeier mit Begrüßungsgetränk, Tanz mit Live Musik, Unterhaltungsprogramm, festliches Abendessen im Form eines reichhaltigen Buffets, Tombola, Feuerwerk vor dem Hotel.

Verbringen Sie die Festtage im Kurort Karlsbad (Karlovy Vary). Lassen Sie sich während Ihres Aufenthaltes im Kurhotel Smetana-Vysehrad verwöhnen. Freuen Sie sich auf ein 4-Gang-Weihnachtsmenü. Am Silvesterabend wird ein 4-Gang-Silvestermenü geboten. Feiern Sie am 31.12. mit Programm und Livemusik und freuen Sie sich auf das neue Jahr.

Verbringen Sie die Festtage im Kurort Karlsbad (Karlovy Vary). Lassen Sie sich während Ihres Aufenthaltes im Kurhotel Smetana-Vysehrad verwöhnen. Freuen Sie sich auf ein 4-Gang-Weihnachtsmenü. Am Silvesterabend wird ein 4-Gang-Silvestermenü geboten. Feiern Sie am 31.12. mit Programm und Livemusik und freuen Sie sich auf das neue Jahr.

Im Monti Spa Hotel sich wie zu Hause fühlen, über die Feiertage erholen und am Silvesterabend mit Tanz feiern. Erleben Sie in Franzensbad einen angenehmen Kuraufenthalt mit Vollpension und tgl. 2 ärztliche verordneten Kuranwendungen.

Weihnachten & Silvester in Franzensbad Kurhotel Belvedere

Das Kurhotel Belvedere befindet sich direkt am Kurpark von Franzensbad, unweit vom Aquaforum - dem größten Aquapark in Böhmen - entfernt. In der Therapieabteilung des Hotels erhalten Sie qualitativ hochwertige Kuranwendungen. Am 24.12. ist ein festliches Weihnachtsmenü nach tschechischer Tradition geplant und am Silvesterabend eine Feier mit festlichem Buffet und Silvester-Gala-Programm.