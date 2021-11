Besondere Geschenkideen zu Weihnachten

An Weihnachten soll es nicht nur um die Geschenke gehen: Es geht um Liebe, Gemütlichkeit, Beisammensein und natürlich auch um gutes Essen. Dennoch rennen die meisten kurz vor knapp noch durch die Gegend und suchen nach dem idealen Präsent für die Liebsten. Für alle, die unpassende Spontankäufe vermeiden möchten, folgen nun sieben individuelle Geschenkideen für jeden Geschmack – seien es Autoliebhaber, Gourmets, Wellness-Fans, Sportler oder Shopping-Fans.

Zauberhafte Akrobatik und himmlische Kulinarik

Weihnachten ist das Fest der Familie und des Beisammenseins. Es ist die Zeit für Dankbarkeit und die Zeit, um fröhlich auf die schönen Momente im vergangenen Jahr zurückzublicken. Sinnlichkeit, Momente voller Lachen und Genießen bietet auch das neue Winterprogramm im Schuhbecks teatro. Die bunte, mitreißende und fröhliche Show mit dem passenden Namen „Festival“ bringt Farbe in den Winter. Das eigens von Sternekoch Alfons Schuhbeck für Festival kreierte 4-Gang-Menü könnte vielversprechender nicht sein: Lachs-Entree zu Beginn, als Zwischengang wird eine geschmackvolle Kürbissuppe mit Garnele und Safran serviert, gefolgt von zartem Böfflamott und als krönender Abschluss glänzt Schuhbecks Cheesecake mit frischem Eis und verschiedenen Variationen der Kirsche. Auch die waghalsigen Kunststücke der Artisten lassen Besucher staunen und entführen für ein paar Stunden in eine andere Welt. Wer seinen Liebsten dieses Jahr zu Weihnachten etwas Besonderes gönnen möchte, der verschenkt Karten für Schuhbecks teatro. Denn wie Alfons Schuhbeck selbst so schön sagt: „Es gibt nix besser‘s als was Guads!“

Show & Menü-Tickets ab € 99,90. Infos & Tickets erhältlich über die Servicehotline 089 – 255 49 37 20 oder unter www.teatro.de.

Für anspruchsvolle Autoliebhaber

Hand aufs Herz, wer kennt sie nicht? Auto- oder Motorradliebhaber, die ihr Gefährt hegen und pflegen: Essen ist im Innenraum strengstens untersagt und die Waschstraße sehen diese Exemplare sicherlich auch öfter als nur einmal im Monat. Es mutet manchmal an, als würden derlei Enthusiasten am liebsten bei ihrem Automobil übernachten. Kein Scherz: Genau das ist im neuen AMERON München Motorworld möglich. Stylish, komfortabel und auf höchstem Niveau! Das komplett in die neu eröffnete Erlebniswelt Motorworld München integrierte Vier-Sterne-Hotel ist ein Paradies für Gäste mit mobiler Leidenschaft. In den drei Car & Bike Studios wird das eigene Fahrzeug auf sehr stilvolle Weise direkt im Hotelzimmer untergebracht. Die Zimmer sind durch eine bodentiefe Glasfront mit einer privaten Design-Garage verbunden und geben zu jeder Zeit den Blick auf das eigene Auto oder Motorrad frei. Ganz neu im Angebot der außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten ist das Carthago Studio – ein Luxus-Wohnmobil, das direkt vor der Motorworld parkt. Erholung für die Petrolheads und ihre Begleitung verspricht der 150 Quadratmeter große Vitality Spa. Von hier genießen Gäste die Aussicht auf die Lokhalle und die 120 beleuchteten Glaskuben, die als Einstellbox für Old- und Youngtimer, Saisonfahrzeuge sowie Supercars fungieren – ein ungewöhnliches Panorama, das in dieser Form einmalig ist. Wer einem Auto-Fan etwas Außergewöhnliches zu Weihnachten schenken möchte, der liegt mit einer Übernachtung hier genau richtig – zu erwerben im Gutschein-Shop der AMERON Collection.

Christmas Shopping im Winterwunderland

Der Kleiderschrank ist voll, aber irgendwie findet sie dennoch nie das richtige Outfit: Dieses frustrierende Szenario haben wohl schon so einige Männer bei ihren Frauen erlebt. Wie wäre es damit, in diesem Jahr eine persönliche Shopping-Session an die Liebste zu verschenken? Die Personal Shopper im Ingolstadt Village sowie Wertheim Village kümmern sich um alle Bedürfnisse und Wünsche: in den zahlreichen Luxus-Boutiquen, in der VIP-Suite oder sogar ganz bequem virtuell von zu Hause. Den Beschenkten erwartet ein exklusives und intimes Einkaufserlebnis. Ein Stylist bringt die perfekten Stücke zur Anprobe und berät, wie die neue Garderobe im Alltag am besten kombiniert wird. Währenddessen kann man sich entspannen und ein Glas Champagner oder eine köstliche Leckerei in einer privaten, luxuriösen Atmosphäre genießen: Das lange Suchen vor dem Kleiderschrank hat ein Ende! Wer darüber hinaus nach dem perfekten Geschenk für einen Geschäftspartner, einen Freund oder eine besondere Person sucht, der wird mit diesem Service ebenfalls fündig. Zur Weihnachtszeit verwandeln sich die Luxus-Shoppingdestinationen Wertheim Village und Ingolstadt Village in ein Winterwunderland. Beim Geschenke-Shopping strahlt die üppige Weihnachtsdekoration mit ihren unzähligen Lichtern die pure Weihnachtsstimmung aus. Entlang der luxuriösen, winterlich geschmückten Open-Air-Boulevards finden Gäste alles, was sie für die schönste Zeit des Jahres brauchen. Ein Besuch lohnt sich also allemal.

www.tbvsc.com

Zum Taucher werden – ganz bequem von zuhause aus

Wie wäre es mit einem Geschenk, das nicht nur dem Beschenkten Freude macht, sondern gleichzeitig auch der Umwelt etwas Gutes tut? Die Tauchorganisation PADI® bietet mit dem PADI eLearning® den idealen Einstieg in den Tauchsport – der Theorieteil wird bequem von zuhause aus erlernt. Rechtzeitig zum Saisonstart folgt der Praxisteil in einer Tauchschule in der Nähe oder im Urlaub in einer der zahlreichen PADI Ausbildungszentren weltweit. Natürlich können sich auch Tauchprofis weiterbilden und zum Beispiel den PADI Advanced Open Water Diver Kurs als eLearning Programm belegen. Die Kosten für das eLearning zum Open Water Diver und zum Advanced Open Water Diver betragen je 185 Euro. Für jede Buchung, die zwischen 30. November und 25. Dezember 2021 getätigt wird, spendet PADI 10 Prozent der Einnahmen an die PADI AWARE Foundation™ zum Schutz der Ozeane.

Frische Produkte direkt vom regionalen Erzeuger

Wer in diesem Jahr auf der Suche nach ausgefallenen kulinarischen Spezialitäten für die Liebsten unter dem Weihnachtsbaum abseits von Weihnachtsgans, Raclette, Fondue und Co. ist, für den lohnt sich ein Blick auf Radimundi.de. Ob würzige Asia-Hirschhackbällchen in Kokosmilchsauce im Glas, exotische Smoothies mit Datteln oder eine Gourmet-Box mit fünf exquisiten Käsesorten – all das bietet der neue digitale Hofladen-Marktplatz der BayWa AG. Der Clou: Radimundi setzt ausschließlich auf regionale Hofläden und Produzenten, etwa vom Münchner Viktualienmarkt. So erhalten die Beschenkten garantiert frische und hochwertige Produkte direkt vom Erzeuger aus ihrer Region. Die Bestellung ist denkbar einfach: Lieblingsprodukte aussuchen, in den Warenkorb legen, online bezahlen und von Montag bis Freitag kostenlos am Folgetag nach Hause geliefert bekommen. Derzeit beschränkt sich das Liefergebiet noch auf das Stadtgebiet München und das Münchner Umland, die Plattform soll aber sukzessive weiter ausgebaut werden.

Ein kleines Naturwunder für daheim

Die wirksamen Kräfte des Bad Aiblinger Moors nutzen klassischerweise Heilbäder oder Physiotherapeuten für die Behandlung zahlreicher Beschwerden. Mit praktischen Moorkissen können diese wohltuenden Naturheilmittel aber auch Zuhause wirken: Dafür wird frisches Moor von extra feiner Konsistenz in eine dichte, hautfreundliche und anschmiegsame Folie gefüllt. So lässt sich auf praktische Weise die Fähigkeit des Naturprodukts nutzen, über lange Zeit eine konstante Temperatur halten zu können – ob kalt oder warm. Eine Moorkissen-Wärmetherapie ist wohltuend bei Verspannungen und Rückenschmerzen, aber auch bei Ohrenschmerzen, Magen- und Nierenschmerzen, Monatsbeschwerden, rheumatischen Beschwerden und Erkältungskrankheiten. Kalt angewendete Moorkissen helfen vor allem bei stumpfen Verletzungen wie Prellungen und Verstauchungen, aber auch bei akuten entzündlichen Gelenkbeschwerden oder Zahnschmerzen und wirken lindernd bei Insektenstichen. Für den Einsatz bei Kindern ist das Moorkissen dank seiner natürlichen Wirkweise ebenfalls sehr gut geeignet. Diese Bereicherung der natürlichen Hausapotheke ist über den Bad Aiblinger Familienbetrieb Panradl zu beziehen.

Fruchtige Grüße aus der Obstschüssel des Bayerwalds

Weckt die Vorfreude auf den nächsten Sommer: Im Marmeladen-Haus in Hunding gibt es Hausgemachtes in bester handwerklicher Tradition. Fruchtaufstriche, Gelees, Chutneys sowie fruchtige Senfspezialitäten haben eines gemeinsam: Die Früchte reifen in der Obstschüssel des Bayerischen Waldes – dem Lallinger Winkel. So nennt sich der Talkessel, der die Sonne von Süden einfängt und somit dem Obst einen ganz besonders fruchtigen Geschmack verleiht. Für eine aromatisch-säuerliche Komposition sorgt zum Beispiel der Aufstrich „Waldbeere mit Zimt und Zitrone“. Fünf verschiedene Beerenfrüchte finden sich hier zusammen und sorgen für eine perfekte Frühstücksmarmelade. Wer einen passenden Aufstrich zur Jahreszeit sucht, wird ebenso fündig. Das Produkt „Lebkuchen-Holunder“ verspricht einen herb-fruchtigen Genuss mit Lebkuchengewürz. Das gesamte Sortiment ist direkt in der Manufaktur des Bayerischen Waldes, im Herzen des „Lallinger Winkels“, oder im Onlineshop erhältlich.