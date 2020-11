Für leuchtende Augen und offene Münder: Die schönsten Geschenkideen zu Weihnachten

Alle Jahre wieder: Die vergangenen Monate verliefen in vielerlei Hinsicht anders als gewohnt. In puncto Weihnachtsgeschenke bleibt allerdings auch 2020 alles beim Alten. Eine gehörige Portion Kreativität und zumindest ansatzweise vorhandenes Organisationstalent sind gefragt, damit spätestens bis pünktlich zum 24. Dezember das perfekte Geschenk unter dem Baum liegt ― und eben nicht schon wieder selbstgestrickte Socken oder ein 20 Euro-Gutschein vom Drogeriemarkt des Vertrauens. Wilde & Partner gibt allen, die sich dieser Herausforderung nicht vollumfänglich gewachsen fühlen, deshalb eine Hilfestellung an die Hand und stellt sechs grandiose Weihnachtsgeschenkideen vor, mit denen sicherlich keine Wünsche offen bleiben.

Wohlfühl-Tag im INFINITY Day Spa

Egal ob für die beste Freundin, gemeinsam mit dem Partner oder auch einfach als Geschenk an sich selbst: In der trubeligen Zeit rund um Weihnachten und Neujahr gibt es nichts Schöneres, als sich einen Tag lang in einem der exklusivsten Spas Süddeutschlands verwöhnen zu lassen. Das 1.700 Quadratmeter große Spa des INFINITY Munich ist direkt vor den Toren der Landeshauptstadt gelegen. Es bietet seinen Gästen luxuriöse Treatments der Beautymarke Cinque Monde, dazu einen großen Swimmingpool mit Massagedüsen und Sprudelliegen, Kneipp- und Tauchbecken im Außenbereich sowie eine weitläufige Saunalandschaft mit zwei finnischen Saunen, Aromadampfbad und Infrarotsauna. Aktive Erholungssuchende können sich im modernsten Fitnessbereich auspowern. Mit einem Day-Spa Gutschein kann der Beschenkte all dies genießen und den Alltag hinter sich lassen. Und so lange Saunen und Co noch geschlossen bleiben müssen, gilt: Vorfreude ist die schönste Freude!

Nachhaltige Naturerlebnisse verschenken

Wer einem geliebten Menschen besondere Momente in der Natur bescheren möchte, liegt mit einem Fernglas als Geschenk genau richtig. Es ist zeitlos, nachhaltig und der ideale Begleiter für Naturliebhaber und Tierbeobachter. Mit dem digital guide (dG) von SWAROVSKI Optik wird das Naturerlebnis noch bereichernder. Denn mit dem dG, der dieses Jahr brandneu auf den Markt kam, kann der Beschenkte erstmals Tiere beobachten und gleichzeitig dank einer App automatisch identifizieren und als Foto festhalten oder mit seiner Community teilen. Wer lieber ganz klassisch unterwegs ist, freut sich über das handliche CL Pocket, das als kleiner Allrounder auf jeder Tour mitgenommen werden kann. Für stolze Fernglas-Besitzer und Outdoor-Enthusiasten eignet sich ein Geschenk aus der neuen Produktlinie GEAR. Von Handschuhen, Rucksack bis hin zur Trinkflasche ― alle Produkte sind nicht nur optisch passend designt sondern auch nachhaltig. Erhältlich im Fachhandel oder online auf swarowskioptik.com.

Fürs gelingsichere Weihnachtsessen: Feinschmeckergerichte von Wildling

Stundenlange Vorbereitungen in der Küche, gestresster Koch und miese Laune am Tisch? Keine Sorge ― dieses Jahr wird das Weihnachtsessen entspannter. Statt Rehbraten gibt es zum Fest hausgemachte Gerichte aus hochwertigem, heimischem Wildbret von Wildling ― schonend zubereitet, nachhaltig produziert und überzeugend im Geschmack. Da alle Gerichte im Glas eingekocht und präsentiert werden, sind sie außerdem blitzschnell aufgewärmt, so bleibt mehr Zeit für das fröhliche Beisammensein unterm Christbaum. Bei der Wilde Bolognese staunt nicht nur La Mamma. Diese Variante aus mildem Hackfleisch von Wildschwein, Reh und Hirsch in pikanter Tomatensauce begeistert alle Fans der italienischen Pasta-Sauce. Für die Weihnachtsfeier im kleinen Freundeskreis empfiehlt Wildling seine Wilde Currywurst. Statt mit viel Firlefanz nur aus bester Wild-Bratwurst von 100 Prozent heimischem Wildbret und in hausgemachter pikanter Currysauce. Burger als Weihnachtsgericht? In der exklusiven W-Variante aus saftig-zartem Nackenfleisch von freilebenden Wildschweinen wird der BBQ-Klassiker Pulled Boar zum echten Festtagsschmaus. Langsam gegart und raffiniert mit Chili, Tomate, Whisky und Limetten-Fruchtsaft gewürzt, zaubert Wildling mit Pulled Wildboar ein völlig neues Wild-Geschmackserlebnis. Die drei Wildling-Feinschmeckergerichte „Wilde Bolognese“, „Wilde Currywurst“ und „Pulled Wildboar“ aus heimischem Wildfleisch werden ohne Zusatz von künstlichen Inhalts- und Konservierungsstoffen schonend zubereitet. Die Produkte gibt es unter www.wildlingfood.de zum Preis ab 9,00 Euro pro Glas/380g.

Mit RAY-BAN die Welt mit anderen Augen sehen

74 Prozent der Deutschen kennen RAY-BAN! Kein Wunder, denn der zeitlos coole Style der Marke prägt bereits seit 1973 die Brillenwelt und überzeugt Jahr für Jahr aufs Neue mit außergewöhnlichen Designs. RAY-BAN bietet Brillen für jeden Geschmack ― garantiert ist in der breitgefächerten Auswahl auch das passende Weihnachtsgeschenk für die Liebsten mit dabei. Innerhalb der drei Segmente „Sytlish“, „Iconic“ und „Active“ entwickelt RAY-BAN sein Sortiment fortlaufend weiter und hat im Zuge der erfolgreichen Unternehmensgeschichte bereits einige ikonische Brillenmodelle herausgebracht. Wie wäre es zum Beispiel mit der legendären „Wayfarer“, die zu den populärsten Sonnenbrillenmodellen der Welt gehört? Auch die ursprünglich 1937 für Piloten entwickelte „Aviator“ setzt designtechnisch seit Jahrzehnten Maßstäbe und sorgt jederzeit für den einen oder anderen Hingucker. Die „Clubmaster“ schließlich ist mit ihrem im Retro-Design der 50er Jahre und der schlanken Form die ideale Brille für alle Geistesmenschen ― und die, die es werden wollen.

Wein achten an Weihnachten

Eine gute Flasche Wein eignet sich immer ausgezeichnet als Weihnachtsgeschenk für die Liebsten. Doch jedes Geschenk wird noch schöner, wenn man eine persönliche Note hinzufügt. Deshalb bietet das traditionsreiche Weingut Prinz von Hessen im Rheingau eine Rebstock Patenschaft als Präsent der besonderen Art: Als „Ertrag“ bekommt der Beschenkte jedes Jahr eine Flasche Johannisberger Riesling VDP.Ortswein trocken aus seiner eigenen Rebe und ein Glas Weinguts-Honig. Eine Urkunde bestätigt die drei- oder fünfjährige Riesling-Reben-Patenschaft. Dank persönlichem Namensschild erkennt der Pate seinen Rebstock bei einem Besuch im Weinberg auf den ersten Blick. Erhältlich ist die Patenschaft ― neben vielen weiteren Weinen und Geschenken ― im Online-Shop der Unternehmensgruppe Prinz von Hessen ab 60 Euro.

Alpenglück für zu Hause

Der Skiurlaub muss dieses Jahr leider ausfallen? Der offizielle Onlineshop von Garmisch-Partenkirchen ist Balsam für die Seelen aller, die in diesem Winter auf einen Trip in die Berge verzichten müssen und bietet darüber hinaus kreative Geschenkideen für Heiligabend. Im GaPa-Shop gibt es alles, was das Alpenherz begehrt: Von der praktischen Brotzeitbox über das kuschelige Kirschkernsackerl bis zur stylischen Cap ist für jeden Geschmack etwas dabei, sodass garantiert am Ende immer das richtige Päckchen unterm Christbaum liegt. Besonderes Highlight sind die liebevoll gestalteten Vintage-Plakate und -Postkarten, die verschiedene historische Motive in und um Garmisch-Partenkirchen zeigen. Zu den Motiven zählen beispielsweise ein historisches Trachtenpaar, ein Schneeengerl oder altehrwürdige Bergbahnen. Die Retro-Optik versprüht einen besonderen Charme und schürt die Vorfreude auf den nächsten Urlaub in den Bergen. Ein Stück alpines Lebensgefühl für Zuhause ― Garmisch-Partenkirchen macht‘s möglich. (w&p)