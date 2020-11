Urlaub ohne Quarantäne: Madeira gilt als sicheres Weihnachtsziel

Die Atlantikinsel Madeira ist aktuell das sicherste Weihnachtsziel in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt die Internetplattform „European Best Destinations“. Auch der Portugalspezialist OLIMAR Reisen empfiehlt einen sorgenfreien Urlaub auf Madeira. Die Covid-19-Fälle sind niedrig und bei der Rückreise droht keine Quarantäne. Dank milder Temperaturen können Urlauber sich viel draußen bewegen und Madeiras Dörfer und Gärten sowie die Hauptstadt Funchal im weihnachtlichen Glanz entdecken.

Bereits im November beginnen auf Madeira die umfangreichen Vorbereitungen für die Weihnachtszeit. Auf der gesamten Atlantikinsel werden bunte Lichter angebracht, leuchtende Skulpturen aufgestellt und Weihnachtsbäume dekoriert. Am 1. Dezember ist es dann soweit: Feierlich wird die Weihnachtszeit eröffnet und die vielen kleinen Regionen verwandeln sich in magische Orte, die jedem Besucher ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Besonders die Hauptstadt Funchal glänzt mit einer faszinierenden Straßendekoration.

Weihnachtsmarkt und Krippenschau

An vielen Orten stehen traditionelle Weihnachtskrippen, eine der schönsten befindet sich auf dem zentralen Platz der Avenida Arriaga in Funchal, wo auch kleine Konzerte von Volksgruppen und Kinderchören geplant sind. Entlang der Avenida Arriaga bis zur Kathedrale findet auch der Weihnachtsmarkt von Funchal statt, der zu den schönsten in ganz Europa zählt.

Silvesterfeuerwerk der Superlative

Legendär ist auch Madeiras Feuerwerk zu Silvester: Es dauert acht Minuten und wird von verschiedenen Punkten zu Land und zu Wasser gezündet. Am besten zu sehen ist das Feuerwerk von der Dachterrasse eines Hotels in Funchal oder von einem Aussichtspunkt hoch über der Stadt. Einen schönen Blick auf das Silvester-Spektakel genießen Besucher ebenso am Hafen von Funchal.

Pünktlich zum Jahreswechsel ertönt ein Hupkonzert der Schiffe, die im Hafen vor Anker liegen. Parallel dazu startet das Feuerwerk in unzähligen Farben und Formationen. Beendet wird das Spektakel mit dem Läuten der Glocken. Traditionell isst man in Portugal mit jedem Glockenschlag eine Rosine. Jede der zwölf Rosinen steht für einen Wunsch oder einen guten Vorsatz, den man sich für die kommenden zwölf Monate vornimmt.

Heilige Drei Könige

In der Nacht vom 5. auf den 6. Januar werden die Heiligen Drei Könige gefeiert. Dazu soll es im Hörsaal des Stadtparks von Funchal dieses Jahr ein „Cantar os Reis“, ein traditionelles Drei-Königs-Singen, geben.

Beliebte Madeira Hotels halten für die Weihnachtszeit noch einige Preisspecials bereit:

Das Hotel Orca Praia bietet derzeit 40 Prozent Rabatt an. Eine Woche mit Frühstück, Flügen, Transfer und Galadinner gibt es bereits ab 537 Euro pro Person. Das Mittelklassehotel liegt westlich von Funchal oberhalb der Küste mit herrlichem Meerblick. Über Treppen erreichen die Gäste den Strand sowie den hoteleigenen Pool und befinden sich in wenigen Gehminuten auf der Meerespromenade.

Ebenfalls 40 Prozent günstiger ist die Quinta Bela São Tiago. Eine Woche mit Frühstück, Flügen, Transfer und Galadinner gibt es bereits ab 519 Euro pro Person. Das 1894 als Herrensitz erbaute Haus ist eines der wenigen Hotels in Funchal, wo die Altstadt gleich zu Füßen liegt. Der für Funchal bekannte Fisch- und Blumenmarkt, die Talstation der Seilbahn nach Monte oder die Festung São Tiago sind schnell zu Fuß erreichbar.

Das Hotel Madeira Panorâmico kostet derzeit 30 Prozent weniger, so dass eine Woche mit Frühstück, Flügen und Mietwagen ab 632 Euro pro Person buchbar ist. Das moderne Komforthotel liegtwestlich des Stadtzentrums auf einer Anhöhe und gilt unter Kennern als beste Adresse für die Aussicht auf das Silvester-Feuerwerk. Die Altstadt kann zudem mit einem kostenlosen Pendelbus-Service erreicht werden.

Einreise mit Negativtest Madeira ist nach wie vor ein Reiseziel mit geringen Covid-19-Fällen. Dennoch gelten auch hier Hygiene- und Abstandsregeln. Das Tragen von Alltagsmasken ist in der Öffentlichkeit vorgeschrieben. Geschäfte, Restaurants und Freizeiteinrichtungen haben geöffnet, auch wenn hier weniger Menschen als zuvor zugelassen sind. Bei der Einreise muss ein Negativtest vorliegen, der nicht älter als 72 Stunden vor Abflug ist. Am besten man nimmt diesen direkt von zuhause mit. Alternativ können sich Reisende kostenfrei am Flughaften testen lassen und müssen, bis das Ergebnis vorliegt, im Hotel verweilen. Im Falle eines positiven Tests, folgt eine Quarantäne für die Person und Mitreisende.

