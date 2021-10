Weihnachtszauber mit den Dertour-Festtagspaketen

Mit dem Winter stehen auch die feierlichen Tage vor der Tür. Für viele Menschen die perfekte Gelegenheit für einen Kurzurlaub zum Jahresende. Dertour bietet attraktive Weihnachtsarrangements mit vielen Inklusivleistungen in ausgewählten Regionen in Deutschland an. Neben Übernachtungen in modernen und komfortablen Hotels zählen reichhaltige Festtagsbuffets, musikalische Unterhaltung und auch Aktivitäten wie geführte Wanderungen zum abwechslungsreichen Programm. Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist das passende Angebot von der norddeutschen Küste bis zum Bodensee dabei.

Der Harz und der Thüringer Wald bieten die perfekte winterliche Kulisse für ein besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest. Gemütliche Kaffeetafeln mit Glühwein und Gebäck, weihnachtliche Konzerte am Nachmittag, festliche Buffets und geführte Wanderungen durch die Stille der im Winterschlaf liegenden Natur sorgen für Entspannung und feierliche Stimmung an den Weihnachtstagen.

Die ausgewählten Hotels haben umfassende Hygienemaßnahmen umgesetzt und bieten alle Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitskonzepte an.

Dertour Weihnachts-Arrangements:

Deutschland, Harz, Wernigerode, Harzer Kultur- und Kongresshotel Wernigerode (gehobene Mittelklasse), Weihnachtsarrangement: 5 Nächte im Doppelzimmer, Halbpension inkl. reichhaltigem Frühstück und Dinner-Buffet, Weihnachtsprogramm (Konzert, weihnachtliches Kaffeetrinken, Weihnachtsbuffet), pro Person ab 449 EUR. (Termine: 22.12. – 27.12.2021 oder 23.12. – 28.12.2021; Dertour-Katalog „Winterspaß weltweit 2021/22“).

Deutschland, Thüringer Wald, Masserberg, Werrapark Resort Hotel Frankenblick (Mittelklasse), Weihnachtsarrangement: 3 Nächte im Doppelzimmer, Halbpension inkl. Frühstücksbuffets und festlichen Abendbuffets, Weihnachtsprogramm (musikalische Kaffeetafel und Besuch des Weihnachtsmanns, am 25.12. geführte Winderwanderung und Musikprogramm am Abend), pro Person ab 289 EUR. (Termin: 23.12. – 26.12.2021; Dertour-Katalog „Winterspaß weltweit 2021/22“).

Dertour-Angebote über Weihnachten, unter Hotelinfos sehen Sie, ob ein spezielles Weihnachtsarrangement im Preis enthalten ist. Mit „Reisedaten ändern“ suchen Sie nach weiteren Angeboten – die hier angebotenen Reiseleistungen werden durch das Reisebüro travianet GmbH vermittelt:

Die hier angebotene Reisen werden vermittelt durch das Reisebüro travianet GmbH.

travianet GmbH, Stadtfeldstr. 16, 94469 Deggendorf

Vertreten durch: Göran Giegler und Jürgen Weickl

Telefon: +49 991 – 29 67 – 0

E-Mail: info@travianet.de

AGB Buchungsinfo Schwarze Liste Datenschutz