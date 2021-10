Weihnachtsurlaub in Oberbayern

In idyllischer Parklage empfängt Sie dieses Sporthotel über Weihnachten und Neujahr, nur wenige Schritte vom malerischen Zentrum entfernt. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Feiertage und erholsame Wellness am Fuße der berühmten Zugspitze! Silvester Galaabend mit musikalischer Untermalung.

Weihnachten und/oder Silvesterfest am Fuße der Zugspitze in Grainau! Das Hotel mit Wellnessanlage auf ca. 1500 qm bietet Silvesterabend mit Buffet, Live-Musik und Feuerwerk. Das „Zugspitzdorf“ Grainau liegt günstig für Ausflüge nach Innsbruck, zur Zugspitze und zum Höllentalklamm.

Kurzurlaub Weihnachten in Starnberg Hotel Vier Jahreszeiten

Verbringen Sie schöne Weihnachtstage direkt vor den südlichen Toren Münchens am Starnberger See. Dieses First Class Hotel liegt in Seenähe und bietet Ihnen ein stilvolles Ambiente.