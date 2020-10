52 kleine & große Eskapaden – Kraft tanken und Ruhe finden – Stille Orte in Deutschland

Ob direkt vor der Haustür oder in einer bislang unbekannten Gegend: Überall gibt es sie: kleine Kraftorte und Ecken, an denen man einfach die Seele baumeln lassen kann. Dieser Band umfasst 52 Ideen für Ausflüge in Deutschland. Das Buch ist gegliedert in drei Kapitel: Im Norden, Im Herzen, Im Süden. In jedem Kapitel gibt es 17 bis 18 abwechslungsreiche Vorschläge.

Der Norden steht für Abseits des Trubels. Hier locken 18 Mini-Urlaube von den Küsten bis in die Lüneburger Heide, von der niederländischen bis an die polnische Grenze. Ein Tipp ist der Fernwanderweg E1 zwischen Eckernförde und Kiel: Hier bestimmt jeder selbst, wie weit ihn seine Füße tragen sollen! Oder man genießt den Blick aufs Meer: am besten von seiner eigenen Badewagen-Terrasse in Rügens Ruhezone.

Im zweiten Kapitel kann man seine Akkus aufladen. Es entführt in die Mitte zwischen Rhein und Elbe, dem Harz und der Rhön. Hier ist der Weg das Ziel – sei es mit dem Hausboot, dem Fahrrad, zu Fuß von einer Bank zur nächsten . Oder aber beim Eselreiten in der Vulkaneifel.

Im dritten Kapitel im Süden lässt sich aktiv entspannen. Ob an Main oder Mosel, im Bayerischen Wald oder im Schwarzwald: Die nächste Auszeit ist ganz nah. Entlang von Kanälen, auf hohen Gipfeln, auf zwei Rädern oder zu Wasser – abwechslungsreiche Draußen-Erlebnisse stehen bevor … Oder aber Lust auf Kunst? Die bislang ältesten Kunstwerke der Menschheit entstanden auf der Schwäbischen Alb.

Die GPX-Daten für alle Touren können unter dumontreise.de heruntergeladen werden.

Deutschlands stille Seite entdecken: Einfach die Seele baumeln lassen oder beim Wandern, Radeln und Paddeln ausspannen – diese 52 Eskapaden führen in die schönsten ruhigen Ecken Deutschlands. Allein, mit Freunden oder der Familie. Das große Glück am kleinen Wasser finden, dem Ruf der Wildnis folgen oder der Melodie der Stille lauschen – es ist ganz einfach, unwiderstehliche Auszeiten im Grünen zu erleben. Und: Viele der vorgeschlagenen Orte lassen sich mit Bus und Bahn erreichen.

