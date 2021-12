Magisch, mystisch und märchenhaft – Winternacht in der Zugspitz Arena

Wenn es dunkel wird in der österreichisch-bayerischen Bergwelt, beginnt die Zeit für magische Erlebnisse. Mystisch taucht der Vollmond die Berge und Täler in sein silbernes Licht, dann ist es Zeit für eine märchenhafte Schneeschuhwanderung in der einsamen weißen Landschaft um Lermoos. Wer den warmen Feuerschein sucht, genießt eine mystische Fackelwanderung auf den Spuren der alten Römerstraße „Via Claudia Augusta“. Einen Schatz an Geschichten und Legenden rund um Garmisch-Partenkirchen hebt man ganz mühelos auf einer winterlichen Pferdekutschfahrt durch die zauberhaft beleuchtete Marktgemeinde. Zum Takt der Hufe hört der Besucher Geschichten über Vergangenes, Tradition und Menschen der Region. Nur sechseinhalb Kilometer Luftlinie entfernt erhellt Flutlicht die anfängertaugliche Kreppbachloipe in Grainau. Täglich bis 22 Uhr laden die Spuren zum sportlichen Lattenvergnügen ein. www.zugspitze.com

Foto: Tiroler Zugspitz Arena, Christoph Jorda