Gruppenreise Kroatien – Mandarinen & Oliven

Mi, 4. Tag: Zur freien Verfügung oder Fakultativausflug „Krka Wasserfälle“ (fakultativ)

Dieser Ausflug ist vorab buchbar.

Wegen seiner natürlichen Schönheit wurde das Gebiet um den Karstfluss Krka zum Nationalpark erklärt. Der Fluss besticht durch seine außerordentliche Schönheit mit Schluchten, Kaskaden, kristallklaren Seen und wundersamen Formen von glitzernden Wasserfällen. Die Wassermassen stürzen über 17 in kurzen Abständen aufeinanderfolgender Travertinstufen in die Tiefe. Nach einem Rundgang vorbei an den Wasserkaskaden Fahrt zum Visovac-See und Panoramablick auf die idyllisch im See liegende Klosterinsel Visovac. Weiter geht es über den oberen Flusslauf zu den einsam gelegenen Wasserfällen Roski-Slap. Die steil aufragenden rötlichen Mergel-Felsen erinnern an Bilder aus Utah. Hier wurden mehrere Szenen der alten Winnetou-Filme gedreht. In einer uralten Mühle dürfen Sie luftgetrockneten Karstschinken und kräftigen Karstwein probieren. Lassen Sie sich von den kulinarischen Köstlichkeiten Kroatiens verzaubern.

Hinweis: Dieser Ausflug ist deutlich umfangreicher als vergleichbare Angebote!